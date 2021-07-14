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12:38, 14 июля 2021 года В Орловской области уже заключено 37 социальных контрактов по направлению «Предпринимательство» Корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов встретился с орловчанкой, готовой открыть своё дело, а также узнал подробности заключения социального контракта у представителя департамента соцзащиты Орловской области.





Жанна Квасова одна из первых, кто решил подать заявку на получение субсидии от государства. Её цель интернет-магазин и собственное производство кружек с 3D-рисунками.



Жанна Квасова, жительница поселка Нарышкино: «Я в настоящее время безработная. По образованию - инженер-строитель. Всю свою жизнь работала по специальности, но в прошлом году я захотела кардинально изменить свою деятельность. И в соцсетях я увидела декор на посуде из полимерной глины, меня это заинтересовало, и я стала лепить. Я обучаюсь онлайн у известного мастера. Мне хотелось бы развиваться в этом направлении, чтобы это приносило доход. Я готовлю бизнес-план и буду подавать документы, чтобы реализоваться себя в качестве самозанятого».

Женщина готова обратиться в соцзащиту для заключения социального контракта, по которому она получит денежную выплату на реализацию своей идеи. Но нужно понимать, что выделенные деньги на развитие бизнеса индивидуальный предприниматель получает на условиях со-вложения. Невозможно организовать свое предприятие только лишь за государственные деньги. Без личных вложений никак. Кроме того есть регламент для трат.



Александр Востриков, заместитель руководителя департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «С 2021 года мера социальной поддержки в виде социального контракта сильно изменилась. Значительно увеличилось финансирование, на сегодня это 164 миллиона рублей выделено на Орловскую область, и добавились направления, на которые можно расходовать средства. Четыре направления: помощь при поиске работы, помощь при ведении предпринимательской деятельности, помощь гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Предпринимательская деятельность - достаточно востребованное направление, обращается много граждан. На сегодняшний день уже заключено 37 социальных контрактов по этому направлению. Виды деятельности абсолютно разные - кто-то печет, кто-то оказывает косметические услуги, бытовые услуги. Можно получить поддержку в размере до 250 тысяч рублей на развитие своего дела. Деньги могут быть потрачены на оборудование и товары, непосредственно связанные с этим делом. Чтобы заключить соцконтракт по направлению «Предпринимательство», дополнительно соцзащита попросит предоставить бизнес-план и паспорт проекта. У нас уже есть договоренность с некоммерческими организациями, которые готовы оказать помощь в написании бизнес-плана. В среднем от подачи заявления до заключения соцконтракта проходит около двух недель. Гражданам необходимо будет отчитаться о расходовании средств. Для этого необходимо будет приложить чеки или другие подтверждающие документы о том, что они приобрели именно необходимое оборудование за цену, которую они указали. Процедура максимально упрощена, мера поддержки востребована - 250 тысяч это существенные деньги для развития своего дела. В данном случае необязательно регистрироваться как ИП, можно быть и самозанятым, что в дальнейшем облегчает для граждан взаимоотношения с налоговой».





Всеволод Трифонов



