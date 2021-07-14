Главная » Новости



12:45, 14 июля 2021 года В Орле выбрали проектировщика выезда из микрорайона «Зареченский» Контракт на 3 млн 290 тыс. рублей получила компания «Проект+».





В Орле определился победитель торгов на соглашение по проектировке ул. Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина до ул. Царёв Брод в Орловском районе – выезда из микрорайона «Зареченский», о котором давно мечтают местные жители. Сделать проектно-сметную документацию доверили компании «Проект+». На соглашении даже удалось сэкономить – правда, всего 10 тыс. рублей, так что из казны будет выделено 3 млн 290 тыс. рублей. Работы будут вестись в два этапа, но полностью проект завершат к 30 ноября 2022 года.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



