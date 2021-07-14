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13:06, 14 июля 2021 года

В Орле до 25 августа отключили горячую воду в областной поликлинике и двух детсадах

Городская администрация опубликовала график ближайших отключений.


В Орле в связи с ремонтом тепломагистрали до восьми часов вечера 25 августа отключено горячее водоснабжение в областной клинической поликлинике, детском саду №68 (СЦР для несовершеннолетних) и детском саду №56.

Кроме того, вентили горячей воды перекрыты по адресам:

• пер. Ботанический, 31; пер. Маслозаводской, 5 – до 17:00 15 июля;
• ул. Солнцевская, 14; ул. Черепичная, 18 – до 17:00 19 июля.

Сегодня ненадолго останутся без света жители домов №8 и 10 по ул. Кромской, а также жильцы дома №53 по ул. Планерной. Электроэнергии не будет с 14:00 до 17:00.


Артём Ежаков
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