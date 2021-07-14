В Орле до 25 августа отключили горячую воду в областной поликлинике и двух детсадах

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13:06, 14 июля 2021 года
В Орле до 25 августа отключили горячую воду в областной поликлинике и двух детсадахГородская администрация опубликовала график ближайших отключений.
В Орле в связи с ремонтом тепломагистрали до восьми часов вечера 25 августа отключено горячее водоснабжение в областной клинической поликлинике, детском саду №68 (СЦР для несовершеннолетних) и детском саду №56.
Кроме того, вентили горячей воды перекрыты по адресам:
• пер. Ботанический, 31; пер. Маслозаводской, 5 – до 17:00 15 июля;
• ул. Солнцевская, 14; ул. Черепичная, 18 – до 17:00 19 июля.
Сегодня ненадолго останутся без света жители домов №8 и 10 по ул. Кромской, а также жильцы дома №53 по ул. Планерной. Электроэнергии не будет с 14:00 до 17:00.
Артём Ежаков