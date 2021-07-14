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13:21, 14 июля 2021 года Орловчанка Мария Грамматчикова стала одной из лучших в «Народной регате» Парусный фестиваль «Народная регата» проходил с 9 по 11 июля в Тверской области в акватории Волги. Он объединил более сотни участников из разных регионов страны.





Орловская федерация парусного спорта впервые приняла участие в «Народной регате». Орловская спортсменка Мария Грамматчикова стала лучшей в первенстве ЦФО в классе «Луч-мини».



В первых числах августа Орёл примет «Студенческую регату», которая пройдет на глади озера Светлая Жизнь.





Анна Вайсергисер



