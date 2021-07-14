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14:48, 14 июля 2021 года

Орловец получил два ножевых ранения, отказавшись простить обидчика

Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью уже передано в суд.


В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя областной столицы. Ему инкриминируют п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), – сообщили в Следственном комитете.

Установлено, что к трагедии привел давний конфликт обвиняемого и потерпевшего. Ранее подсудимый нанес мужчине травмы, а в феврале 2021 года заметил обвиняемого на территории одного из гаражно-строительных кооперативов в Северном районе и решил извиниться. Раскаяний потерпевший не принял, и вдобавок оскорбил обидчика, на что в ответ получил два ножевых удара в грудь.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.


Артём Ежаков
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