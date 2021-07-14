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15:22, 14 июля 2021 года За три года в Орле обещают заменить более тысячи лифтов Такую цифру озвучили в региональном Фонде капитального ремонта. Это те лифты, которые отработали и даже превысили свой срок эксплуатации. А он, согласно документам, составляет 25 лет. Корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк узнавала, как будет проходить процесс замены, и как об этом могут узнать собственники жилья?





Срок службы пассажирского лифта составляет 25 лет с момента ввода его в эксплуатацию. После этой даты решение о его дальнейшей работе может принять только специализированная организация. Она обследует все механизмы и выдает заключение об условиях и возможном сроке работы лифта, а также дает рекомендации по его замене или модернизации.



Василий Лукьянчиков, исполнительный директор ООО «Лифтсервис»: «В нашем ведении - 676 лифтов, 52 процента уже выработали свой ресурс, то есть это значит 25 лет и более они находятся к эксплуатации. Фонд капремонта за 6 лет заменил 29 процентов этих лифтов».

Раньше замена лифта была доступна только через программу капремонта. Но когда стало ясно, что средств, что собирают дома, на своевременную модернизацию лифтов не хватает, и особенно это остро чувствовалось в регионах, Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил замену лифтов в отдельную подпрограмму. И предусмотрел субъектам страны дополнительное финансирование. В прошлом году эта сумма составила 750 миллионов рублей, которые и распределили между регионами.



Владислав Басалаев, и.о. директора Орловского фонда капитального ремонта: «Замена лифтового оборудования у нас происходит по поручению президента, осуществляется на территории Орловской области с 2015 года. Всего 2 677 лифтов, которые надо заменить до 2044 года. Замена лифтового оборудования с отработанным сроком службы более 25 лет - их необходимо будет заменить до 2025 года, общее количество составляет 1081 лифт».

Эта цифра для нашего региона внушительная. Чтобы успеть заменить все отработавшие свой срок лифты за оставшиеся три с половиной года нужно ежегодно менять не менее 216 единиц подъемного оборудования. А в него входит не только кабина, но и направляющие механизмы, противовесы, канаты, а также вся электроника.



Владислав Басалаев, и.о. директора Орловского фонда капитального ремонта: «Стоимость замены лифтового оборудования в 2018-2020 годах - в районе 1 миллиона 600 тысяч рублей, и все лифты в девятиэтажных домах менялись в рамках этой цены».

Сегодня задача регионального фонда капремонта - составить список и определить очередность домов, в которых заменят лифтовое оборудование. За прошедшие пять лет в Орле обновили 426 лифтов в 99 многоквартирных домах. В следующем году эта цифра увеличится еще на 127 единиц. Жителей о предстоящей замене будут уведомлять через квитанции. В них же будут прописаны сроки начала и окончания работ.





Екатерина Игнатюк



