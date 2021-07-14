Главная » Новости



15:29, 14 июля 2021 года Сегодня Орловская область отмечает 130 лет со дня рождения генерал-майора Леонтия Гуртьева К подножию его памятника в центре Орла возложили цветы.





Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения генерал-майора Леонтия Гуртьева. Он освобождал орловскую землю и погиб 3 августа 1943 года в бою за город Орёл. Посмертно Гуртьеву присвоили звание Героя Советского Союза. В память о генерал-майоре одна из улиц города и школа № 20 в Северном районе Орла носят его имя. 5 августа 1954 года в Орле был открыт памятник генералу.





Татьяна Напольских



