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15:53, 14 июля 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- На Орловщине отмечено снижение заболеваемости коронавирусом.

- Лифтовое обновление. Как узнать, попал ли лифт в программу ремонта?

- Полтора километра по воде на глубине десятков метров. Мы побывали в подземном каньоне.

- Вышитые обереги. Как сохранить традиции и память?

- Социальный контракт. Кому, сколько и на что дают деньги?

- Сегодня отмечается 130 лет со дня рождения генерал-майора Леонтия Гуртьева. К подножию его памятника в центре Орла возложили цветы.
 


Вести-Орёл
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