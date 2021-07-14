Главная » Новости



16:47, 14 июля 2021 года Орловская прокуратура подвела полугодовые итоги работы Надзорное ведомство ударно провело январь-май текущего года.





Прокуратура Орловской области объявила итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии 2021 года. Всего правоохранители пресекли более 15 тыс. нарушений прав граждан и защитили более 2,6 тыс. орловцев. Были озвучены следующие показатели, достигнутые благодаря вмешательству прокуратуры в январе-июне текущего года:



• 960 рабочим выплатили зарплату на общую сумму свыше 10,6 млн рублей;

• Обеспечено исполнение более 800 лекарственных рецептов, находившихся на отсроченном обеспечении;

• На 315,5 млн руб. снизилась задолженность властей перед предпринимателями;

• В реализации национальных проектов найдено свыше 300 нарушений – к дисциплинарной ответственности привлекли 66 человек, возбуждено 17 уголовных дел;

• В сфере переселения из аварийного жилья выявлено свыше 1 тыс. нарушений. 287 человек были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Возбуждено 2 уголовных дела;

• Погашено 190 млн руб. задолженности за потребление коммунальных услуг;

• В эксплуатацию введены 4 многоквартирных дома, считавшихся «проблемными», возобновлено строительство ещё двух. В отношении застройщиков расследуются 3 уголовных дела, ещё 4 уже находятся в суде;

• Пресечено более 1 тыс. нарушений природоохранного законодательства;

• Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, через суд выдали 27 квартир. При участии прокуратуры разработан проект областного закона выдаче единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения для этой категории граждан;

• Небольшое снижение случаев детской преступности – 46 против 40 в первом полугодии 2020;

• 23 человека осуждены за коррупционные преступления, но их число увеличилось – 116 против 44;

• Небольшое снижение преступных посягательств – с 4 148 до 4 013 случаев;

• Выявлено более 16 тыс. случаев нарушений на досудебной стадии уголовного делопроизводства. К ответственности привлечено свыше 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов. По инициативе прокуроров поставлено на учет 315 преступлений, ранее известных, но по разным причинам неучтенных;

• Зарегистрировано 2 преступления экстремистской направленности, 4 – террористического характера;

• При участии прокуратуры рассмотрено 1 505 уголовных дел, осуждено 1 063 лица, обеспечено участие в рассмотрении 1 911 гражданских и административных дел;

• В прокуратуру поступило свыше 11,5 тыс. обращений. Из них признаны обоснованными и удовлетворены 1 379 заявок. Составлен 971 акт реагирования.





Орловское Информбюро



