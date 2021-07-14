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16:49, 14 июля 2021 года

В Орле ярмарка «Хлебосольный выходной» переехала на ул. Приборостроительную

Решение окончательное и было поддержано всеми заинтересованными лицами. На площадь Жукова торговцы вернутся после 30 ноября 2021 года.


В Орле окончательно согласовали временный переезд ярмарки «Хлебосольный выходной» с площади имени Жукова. На время её ремонта торговля расположится на улице Приборостроительной, с которой продавцы уже знакомы – размещались там до 2016 года.

«Ярмарка будет располагаться на территории от пешеходного перехода в районе дома №18 и до выезда между домами №17 и 13 по ул. Приборостроительной. Поэтому на время торговли, по субботам и воскресеньям с 04:00 до 16:00, будет прекращаться движение транспортных средств по ул. Приборостроительной», – объявила мэрия.

Вариант понравился всем – и городским властям, и предпринимателям. ГИБДД и «Спецавтобаза» нарушений не нашли. Ярмарка переедет обратно на площадь Жукова, когда там закончится ремонт – 30 ноября 2021 года, однако уже звучали предложения оставить там торговлю и после благоустройства. Но решение о необходимости переезда будут принимать в сентябре - на основании мнения предпринимателей и посетителей ярмарки.

Ранее «Хлебосольному выходному» предлагали переехать на территорию крытого рынка «Орловская Нива», но предпринимателям не понравились одностороннее решение властей и неподготовленность площадки.


Артём Ежаков
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