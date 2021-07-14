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17:04, 14 июля 2021 года Команда орловцев стала победителем Всероссийского слёта «АгроСтарт» Всероссийский слёт «АгроСтарт» прошёл в начале июля. Более двухсот участников со всей страны представили свои проекты по восьми номинациям - от животноводства до цифрового земледелия. Ребятам из Орловской области удалось не только завоевать победу в двух номинациях, но и стать победителями по итогам всего конкурса. О том, как удалось достичь столь высокой планки, призеры поделились со съёмочной группой ГТРК «Орёл».





Сегодня общемировой тренд в развитии сельского хозяйства - его экологизация, когда на полях не используют средства защиты растений, а в животноводстве уходят от использования гормонов роста и антибиотиков. Именно таким передовым технологиям, которые позволят человечеству жить более экологично, и были посвящены проекты участников слета «АгроСтарт».



Таким стал проект призёра номинации «Цифровое земледелие» Богдана Суворова. С помощью коптера парень изучил территорию местного сельхозпредприятия и, не выходя в поля, на основе всего лишь полученных кадров, смог провести комплексную оценку всходов и найти их болевые точки - например, места, где подкормки слишком много или, наоборот, не хватает. Коллега призёра - Денис Соколов - тоже уверен, что сегодня повышение производительности и урожайности зависит не от физического, а от умственного труда. Именно поэтому свой проект по сельхозпроизводству он посвятил оценке работы отечественных комбайнов и тем доработкам, которые нужно в них внести, чтобы уменьшить потери при уборке урожая.



Денис Соколов, участник слёта «АгроСтарт» в номинации «Сельскохозяйственное производство»: «Я люблю математику, я люблю вычисления, и я хочу вычислить лучшее будущее для человечества».

Лет через десять, уверены участники «АгроСтарта», в сельском хозяйстве ручной труд человека будет заключаться лишь в том, чтобы запустить технику и удаленно контролировать ее движения. И такое развитие произойдёт во многих сферах.



Иван Колобаев, участник слёта «АгроСтарт» в номинации «Сельскохозяйственные биотехнологии»: «Биотехнологии - наше будущее, без них мы не сможем развиваться. Биотехнологии это вакцины, это новые органы для людей. Сейчас многие болезни будут решаться с помощью биотехнологий».

Свое будущее Иван планирует связать именно с биотехнологиями. А внимание в проекте сосредоточил на биотехнологиях в сельском хозяйстве. Самостоятельно в лаборатории он создал бактерии, которые производят азот для развития растений. Это тот самый пример экологичности в сельском хозяйстве, который позволит фермерам в дальнейшем отказаться от использования химических средств.



Все проекты участников так или иначе были посвящены экологизации современной жизни и экономии ресурсов - природных, технических и человеческих. Поэтому неудивительно, что от Орловской области призовые места получили сразу два проекта, а команда в общем зачёте стала победителем слёта.



Ольга Алексашкина, методист станции юных натуралистов: «Первое место в этом конкурсе мы заняли впервые. Для ребят это очень важно, потому что наши ребята занимаются у нас не первый год, и они к этому шли, они к этому стремились, и мы им всячески помогали».

Сейчас ребята уже начали подготовку к следующему конкурсу. На очереди - состязания в региональном этапе всероссийского конкурса «Юннат-2021».





Екатерина Игнатюк



