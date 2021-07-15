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3:25, 15 июля 2021 года

«Бендер: Золото Империи» - во всех кинотеатрах страны

Охота за «золотом империи» набирает обороты.


Охота за «золотом империи» набирает обороты. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно – вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж...

Режиссер: Игорь Зайцев
Оператор: Сергей Трофимов
Художники-постановщики: Александр Арефьев, Елена Жукова
Композитор: Ryan Otter
Продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов

В ролях: Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Юрий Колокольников, Вера Брежнева, Александр Цекало, Никита Кологривый, Павел Деревянко, Юлия Макарова, Артем Ткаченко, Ольга Сутулова, Юлия Рутберг и др.


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