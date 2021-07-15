четверг 15.07.2021 07:51:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

6:51, 15 июля 2021 года

Орловцы могут подать заявку на получение «президентской» выплаты для школьников

Приём продлится до 15 ноября.


В Орловской области начался период подачи заявок на получение единовременной выплаты для школьников к новому учебному году. До 1 ноября обращение можно отправить через Госуслуги или прийти в региональный ПФР.

Для оформления потребуется паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребёнка, а также реквизиты банковского счёта. Для семей, в которых воспитываются несколько школьников, предусмотрена подача одного заявления на всех детей.

На каждого ребёнка предусмотрено 10 тысяч рублей.

На деньги вправе рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно. Также получить выплату смогут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они проходят обучение в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Первые выплаты семьи смогут получить 16 августа, что позволит своевременно подготовиться к началу учебного года.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.