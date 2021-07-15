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6:51, 15 июля 2021 года Орловцы могут подать заявку на получение «президентской» выплаты для школьников Приём продлится до 15 ноября.





В Орловской области начался период подачи заявок на получение единовременной выплаты для школьников к новому учебному году. До 1 ноября обращение можно отправить через Госуслуги или прийти в региональный ПФР.



Для оформления потребуется паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребёнка, а также реквизиты банковского счёта. Для семей, в которых воспитываются несколько школьников, предусмотрена подача одного заявления на всех детей.



На каждого ребёнка предусмотрено 10 тысяч рублей.



На деньги вправе рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно. Также получить выплату смогут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они проходят обучение в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.



Первые выплаты семьи смогут получить 16 августа, что позволит своевременно подготовиться к началу учебного года.





Артём Ежаков



