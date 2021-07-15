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7:35, 15 июля 2021 года

Орловщина на треть увеличила экспорт сельхозпродукции

За первое полугодие за рубеж отправились товары на 57,8 млн долларов США.


В Орловской области за первое полугодие 2021 по сравнению с январем-июнем прошлого года на 33% увеличился экспорт продукции АПК. Пока что данные предварительные, но сейчас в областном правительстве озвучили, что стоимость отправленных за рубеж сельхозтоваров достигла 57,8 млн рублей.

По отдельным категориям продукции увеличилась продажа иностранцам подсолнечного и рапсового масел – на 43% и 8,6 млн долларов США.

Объём сбыта мясной продукции вырос в 25 раз и составил 1 млн долларов, в то время как год назад – всего 0,04 млн. Готовой пищевой продукции зарубежные покупатели приобрели на 26% больше.

Также значительно возрос экспорт зерновых – если в первом полугодии 2020 его продали на 4,1 млн долларов, то уже в этом году этот показатель вырос до 17,8 млн.

Иностранный рынок сбыта продукции АПК для Орловщины представлен 30 странами. В этом году новыми покупателями стали Гондурас, Монголия, Палестина и Вьетнам, – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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