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9:10, 15 июля 2021 года Две орловские школьницы победили в финале «Большой перемены» Наградой для них станет путешествие от Москвы до Владивостока.





Ученица орловской школы №27 Ирина Прыгунова и учащаяся ливенской гимназии Надежда Овсянникова вошли в список победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена». Они отличились в категории учеников 5-7 классов.



Осенью орловчанки вместе с другими победителями примут участие в спецпроекте «Путешествие мечты» – на поезде «Большая перемена» они проедут от Москвы до Владивостока.



Всего во втором сезоне «Большой перемены» участвовали 1 272 школьника и 233 педагога из Орловской области.



Фото пресс-службы регионального правительства





Артём Ежаков



