Главная » Новости



6:12, 15 июля 2021 года В Орле существенно снизилось число грабежей УМВД России по Орловской области сравнило число преступлений в первых полугодиях 2020 и 2021 годов.





Областное УМВД объявило о существенном сокращении числа грабежей в областной столице в первом полугодии 2021 года. Год назад таких преступлений было зафиксировано на 36,7% больше, чем сейчас.



В январе-июне текущего года на территории Орла произошло 38 грабежей, 34 из них совершены в общественных местах. Наиболее опасными оказались Заводской и Северный районы – 12 и 11 эпизодов соответственно.



О том, как не стать жертвой преступника, можно узнать здесь.





Артём Ежаков



