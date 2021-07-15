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6:12, 15 июля 2021 года

В Орле существенно снизилось число грабежей

УМВД России по Орловской области сравнило число преступлений в первых полугодиях 2020 и 2021 годов.


Областное УМВД объявило о существенном сокращении числа грабежей в областной столице в первом полугодии 2021 года. Год назад таких преступлений было зафиксировано на 36,7% больше, чем сейчас.

В январе-июне текущего года на территории Орла произошло 38 грабежей, 34 из них совершены в общественных местах. Наиболее опасными оказались Заводской и Северный районы – 12 и 11 эпизодов соответственно.

О том, как не стать жертвой преступника, можно узнать здесь.


Артём Ежаков
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