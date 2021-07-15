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8:14, 15 июля 2021 года Орловские заключённые получили школьные аттестаты Региональные учреждения УФСИН подготовили очередную партию выпускников.





В учреждениях УФСИН по Орловской области школьную программу освоила очередная партия осуждённых, – сообщает пресс-служба регионального управления.



Недавно аттестаты о среднем общем образовании получили 63 человека. Ещё 23 орловца, находясь в заключении, окончили девятый класс. Все они сдавали итоговые испытания в форме государственного выпускного экзамена.



Знания осуждённые получили в вечерних школах и учебно-консультационных пунктах при исправительных учреждениях УФСИН. Их в обязательном порядке посещают все отбывающие наказание, не имеющие основного общего образования и не достигшие 30 лет.



Фото пресс-службы областного УФСИН





Артём Ежаков



