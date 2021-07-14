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21:21, 14 июля 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- Орловщина вошла в тройку лидеров по снижению распространения коронавирусной инфекции.

- Орловская прокуратура подвела полугодовые итоги работы. Правоохранители пресекли более 15 тыс. нарушений прав граждан и защитили более 2,6 тыс. орловцев.

- Орловские предприятия продолжают внедрять технологии бережливого производства. Сейчас в Орле работают эксперты федерального центра компетенций.

- Подземный город под Орлом. Водная пещера.

- Команда орловцев стала победителем Всероссийского слёта «АгроСтарт».  Проекты юных ученых были посвящены экологизации сельского хозяйства.


Вести-Орёл
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