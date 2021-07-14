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21:21, 14 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловщина вошла в тройку лидеров по снижению распространения коронавирусной инфекции.



- Орловская прокуратура подвела полугодовые итоги работы. Правоохранители пресекли более 15 тыс. нарушений прав граждан и защитили более 2,6 тыс. орловцев.



- Орловские предприятия продолжают внедрять технологии бережливого производства. Сейчас в Орле работают эксперты федерального центра компетенций.



- Подземный город под Орлом. Водная пещера.



- Команда орловцев стала победителем Всероссийского слёта «АгроСтарт». Проекты юных ученых были посвящены экологизации сельского хозяйства.



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