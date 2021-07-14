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20:33, 14 июля 2021 года Губернатор Клычков объявил вознаграждение за помощь в поисках Виктории Гнедовой За информацию, которая поможет установить местонахождение 9-летней девочки, глава региона пожертвует месячную зарплату.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях объявил о том, что пожертвует месячную зарплату за информацию, которая поможет установить местонахождение 9-летней Виктории Гнедовой, пропавшей 18 июня в селе Казарь. Школьницу до сих пор продолжают искать волонтёры и правоохранительные органы, но за всё время не появилось ни малейшей зацепки, где дальше разворачивать поиски.



Если вы владеете какой-либо информацией, позвоните в полицию по телефону 02 или в службу спасения по номеру 112.





Артём Ежаков



