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Главная » Новости

20:33, 14 июля 2021 года

Губернатор Клычков объявил вознаграждение за помощь в поисках Виктории Гнедовой

За информацию, которая поможет установить местонахождение 9-летней девочки, глава региона пожертвует месячную зарплату.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях объявил о том, что пожертвует месячную зарплату за информацию, которая поможет установить местонахождение 9-летней Виктории Гнедовой, пропавшей 18 июня в селе Казарь. Школьницу до сих пор продолжают искать волонтёры и правоохранительные органы, но за всё время не появилось ни малейшей зацепки, где дальше разворачивать поиски.

Если вы владеете какой-либо информацией, позвоните в полицию по телефону 02 или в службу спасения по номеру 112.


Артём Ежаков
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