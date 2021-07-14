Главная » Новости



20:37, 14 июля 2021 года Студент орловского училища олимпийского резерва выиграл Бриллиантовую лигу Международный турнир по легкой атлетике «Бриллиантовая лига» проходил в Монако.





Студент орловского училища олимпийского резерва Михаил Акименко представляет Россию в прыжках в высоту. В Монако он побил личный рекорд и прыгнул 2,32 сантиметра.



Михаил Акименко представит страну на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Квалификационный турнир состоится 30 июля, обладатели наград станут известны 1 августа.





Фото: Официальный информационный спортивный портал Орловской области





Читайте также: Орловская область появилась в списке олимпийской сборной





Анастасия Дорохова



