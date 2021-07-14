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20:46, 14 июля 2021 года

На Орловщине по-прежнему не хватает вакцины от COVID-19

Губернатор Клычков подал заявку на выделение области 40 тыс. доз препаратов.


В Орловской области сохраняется дефицит вакцины от COVID-19. Об этом заявил в прямом эфире в социальных сетях губернатор Клычков. Нехватка препаратов привела к временному свертыванию работы регионального штаба по вакцинации.

«У нас практически по нолям, мы вынуждены ждать», – резюмировал глава региона.
Сегодня в регион должна была прибыть вакцина, однако этого не произошло. Дополнительно от области была подана заявка на отгрузку ещё 40 тысяч доз. Что касается новых поступлений «КовиВака» и «Спутника Лайт», то информации об этом по-прежнему нет. Что касается последней, то регион заверили, что её поставки будут, но конкретное время обозначено не было.


Артём Ежаков
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