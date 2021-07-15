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9:55, 15 июля 2021 года Корпорация развития начнет расширять ОЭЗ «Орел» Особая экономическая зона, созданная в 2019 году, должна пройти госэкспертизу на строительство дополнительной инженерной инфраструктуры.





Корпорация развития Орловской области подала на госэкспертизу проектно-сметную документацию на строительство дополнительной инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Орел».



Прокладка коммуникаций начнется после получения положительного ответа проверяющих и завершится в течение трёх лет. Также особая экономическая зона обзаведется таможенным постом.



Уже существующая на площади в 40 гектаров инфраструктура позволяет разместить 10 компаний-резидентов. ОЭЗ «Орел» привлекательна для инвесторов хорошей транспортной доступностью, квалифицированными кадрами, а также пакетом налоговых и таможенных льгот.



Основным направлением использования зоны в Корпорации развития назвали развертывание предприятий, перерабатывающих региональную сельхозпродукцию. Впрочем, резиденты могут рассчитывать и на другие сферы деятельности.



Фото пресс-службы Корпорации развития Орловской области





Артём Ежаков



