Главная » Новости



10:17, 15 июля 2021 года Орловских чиновников обязали обеспечить жильём троих сирот Восстановить законные права граждан помогла Новосильская межрайонная прокуратура.





В Корсаковском районе по иску Новосильской прокуратуры суд обязал местную администрацию предоставить жильё троим сиротам, которые, став совершеннолетними, так и не переехали в собственные квартиры, хотя находились на нужном учете. Сейчас проблема полностью решена – сироты отпраздновали новоселье.





Артём Ежаков



