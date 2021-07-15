COVID-19 найден у 86 орловцев, трое скончались

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10:31, 15 июля 2021 года
COVID-19 найден у 86 орловцев, трое скончалисьВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 38 805).
Накануне выписан 81 орловец (всего – 36 719). От последствий болезни скончались 783 жителя региона (+3 летальных исхода).
Суточная заболеваемость в России – 25 293 (всего – 5 882 295), число выздоровевших – 21 493 (всего – 5 278 976). Общее число летальных исходов – 146 069 (+791 случай за сутки).
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков