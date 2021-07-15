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11:40, 15 июля 2021 года До конца 2021 года число резидентов ТОСЭР «Мценск» может достигнуть 17 Территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) ожидают многомиллионные инвестиции и новые рабочие места.





ТОСЭР «Мценск» по итогам первого полугодия 2021-го получила как минимум 30 млн рублей от ООО «Вестэйдж» и «Стиллейс». За это время «Вестэйдж» удалось создать 223 рабочих места.



До конца текущего года другие компании, расположенные в ТОСЭР, инвестируют в свое развитие, равно как и в экономику Орловщины, многомиллионные суммы. Так, «Завод профильного оборудования» и «Технау» на двоих вложат 143 млн рублей.



Также расширяет производство компания «Форис». Запустив оконно-дверное производство, она начала строительство крупного цеха на 1,5 м².



Буквально на днях 13 по счету резидентом ТОСЭР стал «Мценский завод прецизионных сплавов», планирующий вложить 11,2 млн рублей и создать 10 рабочих мест. До конца года свои заявки на размещение в особой мценской зоне могут подать ещё четыре компании с общим инвестиционным портфелем в 350 млн и планом создания не менее 80 рабочих мест.



За все время существования ТОСЭР 13 компаний-резидентов вложили сюда более 3,1 млрд рублей и создали 1 428 рабочих мест, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



