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12:33, 15 июля 2021 года

Орловщину продолжают избавлять от контрафактного спиртного

Областное УМВД подвело итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь».


В Орловской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь», по итогам которого полицейские изъяли 354 литра контрафактного спиртного – в их числе 101 литр безакцизной водки, 11 литров вина, 14 литров шампанского, 3 литра настоек и 6 литров коньячной продукции.

К административной ответственности привлечено 18 человек. Возбуждено два уголовных дела.

Однозначным успехом правоохранителей стало выявление организованной группы мужчин, незаконно изготовлявших, хранивших и продававших немаркированное спиртное. У них изъяли 160 литров контрафакта на сумму в 200 тыс. рублей, а также партию этилового спирта. Расследование продолжается.

Стражи порядка призывают граждан сообщать обо всех известных фактах незаконной торговли алкоголем, продаже в ночное время, а также о продаже несовершеннолетним по телефону 02 или в любой территориальный отдел полиции.

Всеволод Трифонов при содействии пресс-службы УМВД России по Орловской области


Всеволод Трифонов при содействии пресс-службы УМВД России по Орловской области
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