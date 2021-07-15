15 июля в Железнодорожном районе Орла до 18:00 отключили водоснабжение некоторых домов

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12:47, 15 июля 2021 года
15 июля в Железнодорожном районе Орла до 18:00 отключили водоснабжение некоторых домовВентили перекрыли из-за врезки трубопровода.
15 июля из-за врезки трубопровода в ряде домов в Железнодорожном районе Орла до 18:00 отключили водоснабжение. Это следующие адреса:
• ул. Толстого, 2, 2а, 4, 4а, 6 (школа №3), 8, 10, 21, 21а; Гайдара, 48.
• Возможно снижение давления в районе, ограниченном улицами Гайдара, Толстого и Раздольная.
Подвоз воды организовывается по заявкам потребителей.
Артём Ежаков