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12:47, 15 июля 2021 года

15 июля в Железнодорожном районе Орла до 18:00 отключили водоснабжение некоторых домов

Вентили перекрыли из-за врезки трубопровода.


15 июля из-за врезки трубопровода в ряде домов в Железнодорожном районе Орла до 18:00 отключили водоснабжение. Это следующие адреса:

• ул. Толстого, 2, 2а, 4, 4а, 6 (школа №3), 8, 10, 21, 21а; Гайдара, 48.
• Возможно снижение давления в районе, ограниченном улицами Гайдара, Толстого и Раздольная.

Подвоз воды организовывается по заявкам потребителей.


Артём Ежаков
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