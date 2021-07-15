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12:47, 15 июля 2021 года 15 июля в Железнодорожном районе Орла до 18:00 отключили водоснабжение некоторых домов Вентили перекрыли из-за врезки трубопровода.





15 июля из-за врезки трубопровода в ряде домов в Железнодорожном районе Орла до 18:00 отключили водоснабжение. Это следующие адреса:



• ул. Толстого, 2, 2а, 4, 4а, 6 (школа №3), 8, 10, 21, 21а; Гайдара, 48.

• Возможно снижение давления в районе, ограниченном улицами Гайдара, Толстого и Раздольная.



Подвоз воды организовывается по заявкам потребителей.





Артём Ежаков



