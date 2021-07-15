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12:50, 15 июля 2021 года

Первым делом - самолеты! Орловец собирает летательные аппараты

У жителя Мценска Сергея Алексеева детское увлечение переросло в серьёзное мужское хобби. В мастерской, где рождаются железные птицы, побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Житель Мценска Сергей Алексеев самостоятельно собирает самолеты. Работает он по чертежам французского и канадского авиаинженера Криса Хайнца. Сергей не просто строит, но и летает. Один из его самолётов весит 280 килограмм и может взять на борт двоих, общим весом до 220 килограмм.

Асфальтированная взлётная полоса не нужна, достаточно ровной поляны. Шасси отрываются от земли на скорости 70 километров в час. Управление таким самолетом, говорит пилот, чем-то похоже на управление легковушкой. Бензин тоже используют автомобильный. Например, чтобы долететь до Тульской области, нужно 8 литров топлива.

Но прежде чем прозвучит заветное «от винта», придётся провести в мастерской сотни часов за кропотливой работой. Любая деталь изготовлена с математической точностью, потому что авиастроение не терпит ошибок.

В гараже у Сергея два недостроенных самолёта. Четырехместный пока «в заморозке» - для него придётся строить ещё одну взлётную полосу. Активную работу мастер ведёт над одноместной машиной, делает уже по собственному чертежу. У него даже имя есть – «Зуша», в честь реки в Мценском районе.

Вдохнуть в самолёт жизнь - удовольствие не из дешёвых. Килограмм алюминия с доставкой стоит 1000 рублей, а на одноместный самолёт нужно не меньше 60 кг. Но, по словам авиаконструктора, никаких денег не жалко, когда есть возможность сесть за штурвал самолета, сделанного своими руками, набрать высоту и улететь в закат.


Юлия Сабельникова
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