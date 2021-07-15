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12:59, 15 июля 2021 года Орёл переживает ярмарочный переполох В эти выходные ярмарки на площади Жукова не будет. Площадь закрыта на реконструкцию. Корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер пообщалась с продавцами и покупателями, а также побывала там, куда предлагают переехать ярмарке.





Площадь Жукова в Орле обретёт новый вид. Недавно подрядчик установил забор, оповещая о начале реконструкции. Но спустя пару дней ограждение демонтировали и вновь пустили на площадь ярмарку «Хлебосольный выходной».



Здесь на площади размещаются 156 торговых точек. Фермеры продают выращенное, собранное и приготовленное своими руками. Покупатели уже познакомились со всеми, знают, кто где ставит свой прилавок, поэтому смена места ярмарки их не радует. Предприниматели тоже не стремятся покинуть привычные места.



Роман Тихомиров, индивидуальный предприниматель: «Нам раздали записочки, типа уведомления, что мы переезжаем на ООО «Крытый рынок», Лескова, 19. Оказалось, что там площадка не предусмотрена для торговли - там открытые люки, канавы разрыты».

Дина Афонина, индивидуальный предприниматель: «Отсутствие парковки, отсутствие заезда. Рынок в упадке. Там нет условий даже для тех, кто там уже работает. К тому же объявили, что аренда будет дороже, чем мы сейчас платим».

По этим причинам вариант, предложенный администрацией, фермеров не устроил. На помощь они призвали прокуратуру.



Екатерина Геращенко, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства: «По фактам нарушений прокуратурой внесено представление в адрес мэра города Орла. При этом администрацией «Крытого рынка» в адрес предпринимателей направлено извещение о размещении, содержащее необоснованные требования к предпринимателям».

Хотя, по данным городской администрации, некоторые сельхозпроизводители выбрали «Крытый рынок».



Алексей Степанов заместитель главы администрации Орла по финансово-экономическому блоку: «Часть предпринимателей, по предварительной информации, согласны осуществлять временную торговлю на этой территории. Сейчас рассматривается вариант о торговле снаружи, а вопрос о торговли внутри можно будет обсудить с администратором ярмарки».

Руководство «Крытого рынка» не против такого соседства. В прошлом уже был опыт сотрудничества с фермерами. На их площадке торговало чуть более сотни предпринимателей. Что касается благоустройства, заявляют: «в стадии завершения».



Иван Сочиенков, заместитель директора «Крытого рынка»: «Площадка практически подготовлена за исключением двух мелких ремонтов - заканчивается ремонт люков ливневой канализации и закончен ремонт электрокабеля. Арендная плата, которая была установлена администрацией города, это 50 рублей - квадратный метр».

Также предпринимателям предложили место на улице Приборостроительной. Там на проезжей части до 2016 года и располагались торговые точки. Тогда пришлось сменить прописку из-за жителей, которые жаловались на оставленный мусор. Сейчас обещают, что этой проблемы не будет.



Анна Перепечко, организатор ярмарок: «Мы поддерживаем в санитарном состоянии площадь - как только торговля закончилась, мы приводим в надлежащее санитарное состояние площадь, чтобы все было чисто и не было жалоб от продавцов на следующий день, что они пришли на грязные места, и у жителей, которые живут в соседних домах».

Алексей Степанов, заместитель главы администрации Орла по финансово-экономическому блоку: «Может быть, кто-то найдёт ещё лучшие территории, о которых мы не знаем, но которые ещё больше будут удовлетворять и жильцов и предпринимателей».

Комиссионное обследование специалисты провели. Торговые места будут располагаться от второго пешеходного перехода до улицы Жилинской. В ближайшие выходные Приборостроительная уже станет ярмарочной улицей. А площадь Жукова будет закрыта.





Анна Вайсергисер



