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13:10, 15 июля 2021 года Орловские выпускники определяются с выбором профессии В регионе идёт приёмная кампания. По-традиции, студентов первыми принимают средние профессиональные образовательные учреждения. О ходе приёмной кампании рассказала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.





- Приём документов в техникумах и колледжах на обучение по профессиям среднего звена и рабочим специальностям начался 18 июня. Продлится приёмная кампания до 25 августа. Но если сохранятся свободные места, то приём документов будет продолжаться до 25 ноября с зачислением до 1 декабря 2021 года.



- В колледжах и техникумах Орловской области выделено 3073 бюджетных места на 16 рабочих профессий и 49 специальностей среднего звена. На сегодняшний день уже подано 2598 заявлений.



- Наибольшей популярностью пользуются педагогические специальности, коррекционная педагогика, сестринское дело, фармация. Не отстают и производственные специальности, такие как сварщик, специалист станка с программным управлением, электромонтёр, то есть это специальности, которые входят в Топ-50 Российской Федерации, те специальности, которые востребованы в экономике Орловской области.



- В связи с особенностями приёмной кампании, связанными с ограничительными мероприятиями по коронавирусной инфекции, документы в этом году в СПО можно подавать тремя способами: традиционный личный приём документов, отправка документов по почте, а также сканы документов можно отправить по электронной почте.



- Кураторы средних профессиональных организаций с 1 сентября 2021 года получат дополнительную стимулирующую надбавку в размере 5 тысяч рублей.



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Всеволод Трифонов



