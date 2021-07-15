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13:20, 15 июля 2021 года Орловские гинекологи отмечают профессиональный праздник Они стоят на страже женского здоровья, в том числе репродуктивной функции. С профессиональным праздником орловских медиков поздравила корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Основная цель гинекологов перинатального центра - сохранение и восстановление репродуктивной функции женщины, чтобы она могла стать матерью. Кроме того, важно сохранить качество жизни пациенток. Для этого используются все возможные методы, в том числе хирургические.



Ирина Дьяконова, заведующая гинекологическим отделением Перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «Это и эндоскопические операции, и лапаротомические операции, и высокотехнологичные операции, которые позволяют сохранять и репродуктивную функцию женщины и женское здоровье».

Гинекологи отмечают, что в последнее время у женщин чаще наблюдаются воспаления и новообразования, поэтому операционные не пустуют. Помогают врачам новейшие технологии и аппараты. Гинекологи стараются делать операции наименее травматичными с быстрым периодом восстановления.



Большие надежды возлагают пациентки на отделение ЭКО, которое открылось недавно в Перинатальном центре. Сегодня здесь уже лечатся две женщины, еще пять скоро начнут процедуры.



Юлия Масло, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра НКМЦ им. З.И.Круглой: «Экстракорпоральное оплодотворение является не только методом лечения бесплодия, а также дает возможность получить потомство без наследственных и хромосомных заболеваний».

Здесь бесплатно, по полису ОМС, проводятся все необходимые процедуры для оплодотворения женских клеток мужскими, а также подсадка их в матку пациентки и, если нужно, криозаморозка.



Направляются пары на ЭКО в отделении охраны репродуктивного здоровья. Здесь же решаются и другие гинекологические проблемы женщин всех возрастных групп, начиная с рождения.



В период пандемии в поликлинике Перинатального центра стараются не прекращать плановый прием пациенток. Лишь просят женщин выполнять санитарные правила и отложить визит к гинекологу при признаках ОРВИ.





Елена Литинская



