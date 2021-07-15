Главная » Новости



13:00, 15 июля 2021 года Второе высшее образование бесплатно Обучиться творческим профессиям можно будет за счёт бюджета.

Теперь в России можно будет получить второе высшее образование бесплатно. Это коснётся только творческих специальностей. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин после того, как его поддержали в Госдуме.



Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – документ вносит изменения в закон «Об образовании». Получить ещё одно высшее образование в сфере искусств бесплатно можно будет на конкурсной основе, пройдя вступительные испытания. В ближайшее время правительство утвердит перечень вузов и специальностей, которые смогут осуществлять такой приём.



Ранее замминистра культуры РФ Ольга Ярилова сообщала, что бесплатное второе высшее образование можно будет получить по специальностям композитора, дирижера, переводчика художественной литературы, литературного работника, режиссера театра и кино, телевидения. По её словам, именно в специалистах этих направлений нуждается отрасль культуры России.



При этом эксперты отмечают, что для творческих профессий хорошо, когда в них приходят зрелые, знающие жизнь люди. Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, чтобы сейчас поступить в творческий вуз, человек, который уже имеет диплом о высшем образовании, он должен оплатить обучение. Подготовленный законопроект исправляет ситуацию. Получать творческие профессии можно будет бесплатно даже людям, уже имеющим одно высшее образование.



Напомним, что сейчас в российских вузах идёт приемная кампания. Вузы должны были начать приём документов не позднее 20 июня. В этом году из-за пандемии коронавируса поступление в вуз осуществляется преимущественно в онлайн-формате. Кроме того, с 2021 года действуют новые правила поступления в вузы.





Отдел рекламы



