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14:25, 15 июля 2021 года Группе компаний «Энергопроф» подобрали производственную площадку в Мценске Инвестор перенесет производство на территорию бывшего керамического завода.





Будущий резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск» ГК «Энергопроф» определилась с местом, куда перенесет производство из Мытищ и Курчатова. По итогам полугодовых поисков, выбор группы компаний пал на территорию бывшего керамического завода. Площадку со строением общей площадью в 6 тыс. м² инвестор взял в пятилетнюю аренду.



Планируется, что сначала на Орловщину перевезут мощности из Курчатова, а затем сюда переедет мытищинское производство. Начать работу на новом месте «Энергопроф» планирует уже в октябре.



ГК «Энергопроф», специализируется на изготовлении энергетического и компрессорного оборудования. Её решение переехать в Мценск обусловлено предоставляемыми на ТОСЭР льготами по налогу на прибыль и имущество. В свои предприятия на мценской земле в ближайшие 3-5 лет инвестор готов вложить как минимум 50 млн рублей и создать порядка 60 рабочих мест, но если бизнес станет успешным, то возможны дополнительные вложения.



Фото пресс-службы Корпорации развития Орловской области





Артём Ежаков



