Вакцина на Орловщине появится в конце недели

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14:53, 15 июля 2021 года
Вакцина на Орловщине появится в конце неделиВ регион прибудет 24 тыс. доз «Спутника V».
В Орловской области в конце недели решится проблема с дефицитом вакцины от COVID-19. К этому времени ожидается поставка 24 тыс. доз вакцины «Спутник V». Препарат максимально быстро распределят между региональными учреждениями здравоохранения, – отмечено на сайте областного правительства.
Напомним, что Орловщина сталкивается с дефицитом вакцины от коронавируса уже во второй раз – резко возросло число желающих сделать уколы.
Накануне губернатор Клычков заявил об отправленной в Москву просьбе предоставить в регион 40 тыс. доз препаратов. Помимо этого, область все ещё ждет прибытия крупной партии «ЭпиВакКороны».
Напомним, что если вы записаны на вакцинацию в ближайшие дни, не будет лишним перед получением первой прививки уточнить в медорганизации наличие препарата. Если вы идёте за вторым уколом – то он в любом случае для вас сохранен. В настоящее время запасы остаются в ряде медучреждений региона (орловская поликлиника №3, Глазуновская, Краснозоренская, Новосильская ЦРБ).
Очевидно, что темпы прививочной кампании пока что будут снижаться.
Артём Ежаков