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15:12, 15 июля 2021 года В Орловской области объявлено штормовое предупреждение В течение ближайших суток в регионе прогнозируются дожди, грозы, град и шквалистый ветер.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает граждан о надвигающейся непогоде. По прогнозу, до девяти часов вечера 16 июля в регионе возможны кратковременные, местами сильные дожди, грозы и град.



Днем столбики термометров покажут от 26 до 31℃. Порывы ветра в грозу составят от 15 до 20 м/с.





Артём Ежаков



