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15:44, 15 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Полицейские проводят операцию «Алкоголь». Из незаконного оборота изъято 354 литра спиртосодержащей жидкости.



- Ярмарочный переезд. Предпринимателям с площади Жукова предложили два места для торговли.



- Первым делом - самолеты! Орловец собирает летательные аппараты. У жителя Мценска детское увлечение переросло в серьёзное мужское хобби.



- Аграрные ноу-хау. Орловские подростки покорили идеями участников Всероссийского слета «АгроСтарт».



- Сегодня гинекологи получают поздравления с профессиональным праздником.



- Орел собрал лучших стрелков страны.





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