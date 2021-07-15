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16:54, 15 июля 2021 года В Орле разблокировали счета 102 образовательных организаций Это удалось сделать после погашения многомиллионного долга перед поставщиками питания.





В Орле прокуратура добилась выплаты 42,4 млн рублей задолженности 26 предпринимателям. Поставщики питания в образовательные организации областной столицы полностью выполнили свои обязательства по контрактам 2020-2021 годов, но заработанное не получили. Позднее счета бюджетных учреждений заблокировали.



Надзорное ведомство направило представление об устранении нарушений замгубернатору по экономике и финансам, после чего были выделены деньги на погашение задолженности. После этого, счета 102 образовательных организаций разблокированы.





Орловское Информбюро



