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16:55, 15 июля 2021 года

В Орле обсудили реализацию национальных проектов

На совещании в областном правительстве упомянули и Красный мост, где отставание – уже более трёх месяцев.


В Орле обсудили реализацию и расходы национальных проектов в текущем году. На них уже потратили около 2 млрд рублей, но только Корсаковский район полностью освоил выделенные ему средства. Работы пока не оплачены в Сосковском и Дмитровском районах.

Кое-где по некоторым проектам еще не заключали контракты. Соглашений нет по шести подрядам «Формирования комфортной городской среды», пяти – «Спорт – норма жизни», четырем – «Содействие занятости» и двум – «Современная школа». По некоторым значимым объектам есть серьезные отставания. На Красном мосту – это уже 3 месяца. В связи с этим администрации областного центра и подрядчику было дано поручение.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Сейчас идёт изменение проектной документации. Я думаю, что мы со следующей недели, максимум 2 недели выйдем в активную фазу работы».

Также на совещании озвучили финансирование и траты регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области». В этом году на него предусмотрено 1,5 млрд рублей, из которых уже потрачено 743,3 млн.


Антон Киселёв
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