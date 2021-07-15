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17:10, 15 июля 2021 года

В Орле и двух районах области подскочила заболеваемость COVID-19

Прирост распространения инфекции зафиксирован на восьми административных территориях Орловщины.


В Орловской области в сравнении с предыдущей неделей на восьми административных территориях зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил глава местного Роспотребнадзора Александр Румянцев во время заседания оперативного штаба по коронавирусу. Наиболее резкий всплеск – в Новосильском районе, где число подтвержденных случаев увеличилось более чем в два раза. На 60% возросло распространение инфекции в Свердловском районе и на 20% – в Орле.

Еще один тревожный показатель – возросшая на 38% заболеваемость подростков в возрасте от 15 до 17 лет.


Артём Ежаков
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