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17:10, 15 июля 2021 года В Орле и двух районах области подскочила заболеваемость COVID-19 Прирост распространения инфекции зафиксирован на восьми административных территориях Орловщины.





В Орловской области в сравнении с предыдущей неделей на восьми административных территориях зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил глава местного Роспотребнадзора Александр Румянцев во время заседания оперативного штаба по коронавирусу. Наиболее резкий всплеск – в Новосильском районе, где число подтвержденных случаев увеличилось более чем в два раза. На 60% возросло распространение инфекции в Свердловском районе и на 20% – в Орле.



Еще один тревожный показатель – возросшая на 38% заболеваемость подростков в возрасте от 15 до 17 лет.





Артём Ежаков



