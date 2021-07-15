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17:40, 15 июля 2021 года

Орловцев призывают вернуться в оборудованные для купания места

Жаркая погода манит горожан искать спасение у водоемов. При этом для купания не всегда выбираются оборудованные пляжи. Поэтому ежедневной рутиной спасателей становятся профилактические рейды по реке и предупреждение орловцев о той опасности, которую могут таить необорудованные места. В очередной рейд вместе со спасателями отправилась корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк.


Ежедневный рейс по Оке уже прочно обосновался в расписании спасателей. И столь же привычными стали остановки на этом водном маршруте - там, где городские жители облюбовали необорудованные для купания места.

Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Чем оборудованный пляж лучше? Там есть спасатели, первичные средства спасения, которым может воспользоваться кто угодно».

Впрочем, купальщики уже к профилактическим рейдам МЧС привыкли и поэтому столь же традиционно, заслышав шум мотора приближающегося судна, спешно ретируются с места купания. И столь же привычно возвращаются, едва лодка спасателей исчезает из вида.

Дмитрий Колганов, старший госинспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «К сожалению, есть такая тенденция, что люди тонут, потому что не соблюдают элементарные меры, перед тем, как пойти купаться, употребляют алкоголь, что чревато последствиями».

В арсенале спасателей - профилактика, как устная, так и наглядная. Отдыхающим у воды жителям они вручили памятки с правилами безопасного поведения и напомнили единый телефон 112.

В этот раз в профилактическом рейде спасателей приняли участие и сотрудники следственного комитета. И это не случайно. С начала купального сезона на воде погибли уже семь человек, четыре из которых несовершеннолетние.

Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «За последнее время участились случаи гибели на воде как взрослых, так и подростков. В связи с этим следственным управлением принимаются все необходимые меры для недопущения подобных фактов».

Впрочем, есть у спасателей и положительная статистика. С начала этого сезона они спасли из воды шесть человек, среди которых был и один ребенок.


Екатерина Игнатюк
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