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17:42, 15 июля 2021 года Орловская региональная организация «Совет солдатских матерей» выиграла конкурс президентских грантов Целью проекта является предотвращение и снижение случаев нарушения прав призывников и военнослужащих и их семей.





Проект орловской региональной организации «Совет солдатских матерей» под названием «Здоровый, грамотный, сильный духом солдат - достойный сын своего Отечества» получил поддержку на федеральном уровне.



Представители организации отметили, что главной целью проекта является предотвращение и снижение случаев нарушения прав призывников и военнослужащих и их семей, а также недопущение распространения дезинформации, которая может компрометировать Российскую Армию. Просветительская работа в учебных заведениях будет продолжена. Юридическая помощь нуждающимся оказываться будет на безвозмездной основе. Валентина Богатищева, заместитель председателя Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «В данном проекте помощь оказывается в Центре защиты прав призывников, на Московской,159. Каждый человек может обратиться за консультацией либо придти лично. Наши специалисты будут работать в отделе военного комиссариата на сборном пункте при проведении медкомиссий».





Юлия Опанасюк



