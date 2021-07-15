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17:59, 15 июля 2021 года

Глав Железнодорожного и Северного района Орла проводили на пенсию

Оба отдали административной работе больше 20 лет.


В Орле торжественно проводили на пенсию главу Железнодорожного района Юрия Тарасова и главу Северного района Владимира Маркина. Церемония прошла сегодня в здании мэрии. Тарасов пришел на работу в администрацию в 1997 году, Владимир Маркин – в 1999.
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Тот результат, которого они достигли, отличается первоклассным качеством, а главное – душой и человечным отношением. Они старались помочь каждому: всегда выслушивали и давали советы, поддерживали делом. Даже несмотря на то, что официально Юрий Михайлович и Владимир Ильич выходят на пенсию, мы, нынешнее поколение управленцев, хотели бы всегда рассчитывать на их поддержку и грамотную подсказку. В свою очередь, моё плечо тоже всегда рядом с ними — в любом вопросе!».
Фото со страницы Юрия Парахин в «ВКонтакте»


Артём Ежаков
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