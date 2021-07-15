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18:10, 15 июля 2021 года В Орле три дня будут временно останавливать троллейбусы На ул. Лескова проведут кронирование деревьев.





С 16 по 18 июля 2021 года с 9:00 до 16:00 из-за кронирования деревьев в районе домов № 9 и 13 по ул. Лескова вводится временное ограничение движения транспортных средств, отключение контактной сети троллейбусов и линий электропередач наружного освещения, – сообщает МУП «ТТП».



Всю информацию о временном изменении расписания и маршрутов троллейбусов можно уточнить по телефону: 8 (4862) 20-13-79 (центральный диспетчер МУП «ТТП»).





Артём Ежаков



