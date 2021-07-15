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18:15, 15 июля 2021 года Сегодня в Орловском аграрном университете вручили дипломы выпускникам Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина побывала на торжестве.





Сегодня в Орловском аграрном университете имени Н. В. Парахина состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. В этом году вуз окончили 674 человека. 152 из них получили дипломы с отличием.



Студенты становились лучшими в различных конкурсах, форумах, научных конференциях и совмещали учебу с активной творческой и общественной деятельностью. Кому-то, помимо знаний, вуз помог найти новое увлечение, а кому-то продвинуть семейное дело.



Арсений Быков, выпускник ОГАУ им. Парахина: «Моя семья занимается выращиванием посадочного материала плодово-ягодного назначения, и мне удалось вывести семейный бизнес на новый уровень благодаря знаниям, полученным здесь».

ОГАУ – это интересная учеба, активная студенческая жизнь, практика за рубежом. Родным домом Орловский аграрный стал и для иностранных студентов.



Криштиану Семеду, выпускник ОГАУ им. Парахина: «Россия это мой второй дом, и я всегда буду благодарен за знания, которые мне дали».

С двумя дипломами Криштиану Семеду поедет на родину, в Гвинею. А большинство россиян уже нашли работу по специальности. Более 70 процентов выпускников Орловского аграрного будут трудиться в агропромышленном комплексе. На смену им придут новые студенты. Приемная кампания - в самом разгаре.





Татьяна Тимохина



