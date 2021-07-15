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18:37, 15 июля 2021 года

В Орле вакцинируются волонтёры, помогающие пожилым людям

Они прививаются против коронавирусной инфекции, чтобы быть спокойными и за тех, к кому они идут, и за себя.


Из 30 добровольцев в волонтёрском центре «Единой России» коронавирусом переболели шесть человек. И в самый разгар пандемии, и сейчас они помогают пенсионерам: привозят продукты и лекарства. Риск подхватить инфекцию - большой.

Анна Захарова, доброволец Единого волонтёрского штаба: «Как добровольцы Единого волонтёрского штаба мы на протяжении всей пандемии выезжали на помощь людям. Мы использовали перчатки, маски. Но так как это не дает стопроцентной гарантии, я решила принять участие в добровольной вакцинации».

Делают прививку без отрыва от работы: временный пункт вакцинации для волонтёров и членов исполкома партии организовали в администрации Заводского район. Первый компонент «Спутника V» получили 15 человек.

Андрей Соколов, руководитель регионального исполкома регионального отделения партии «Единая Россия»: «Коронавирус идёт по стране и по миру. Мы можем его победить только в том случае, если мы все сделаем вакцину, сделаем коллективный иммунитет».

Свой вклад в коллективный иммунитет сегодня сделали и сотрудники ГТРК "Орёл.

Уже в субботу ситуация с вакциной в регионе наладится. На оперативном штабе по борьбе с коронавирусом руководитель облздрава сообщил: к выходным в областной центр привезут 24 тысячи доз «Спутника V».


Юлия Сабельникова
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