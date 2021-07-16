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5:38, 16 июля 2021 года Часть орловцев может снизить процент по ипотеке О соответствующем праве напомнил региональный департамент строительства.





Часть жителей Орловской области, постоянно проживающих в регионе, имеет право заключить ипотечное соглашение со сниженной процентной ставкой и купить жилье на областном первичном рынке. Для этого нужно оформить свидетельство – этим занимается департамент строительства. Порядок получения размещен здесь.



Телефоны для справок: 59-88-32, 59-88-28.





Артём Ежаков



