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6:42, 16 июля 2021 года В Орловской области увеличилось поголовье некоторых видов скота Наиболее существенно выросли свиные стада.





В Орловской области опубликован отчёт о состоянии животноводства в первом полугодии 2021 года. Из него следует, что с января по июнь число свиней в региональных хозяйствах выросло на 23,8% (767,2 тыс. животных). Поголовье коз и овец увеличилось на 13,2% (61 тыс. животных). Также на 4,6% возросли стада коров (44,7%).



Тем не менее, общая численность крупного рогатого скота сократилась на 3,2% и сейчас составляет 162,4 тыс. животных. Более существенное снижение отмечено в птичьих поголовьях – на 8,9%. Сейчас в хозяйствах насчитывается около 2,6 млн клювов.

Последнее повлекло за собой падение производства яиц – на 3,6% меньше, чем в конце июня прошлого года. Сейчас в регионе в среднем их добывают 31,9 млн штук. К слову, яйценоскость кур немного – на две штуки – повысилась и составила 130 яиц.



Из положительного – на 13,6% увеличилось производство мяса скота и птицы на убой в живом весе. В прошедшем полугодии его добыли 114,1 тыс. тонн. Незначительно – всего на 0,1% – выросло производство молока. Его добыли 83,8 тыс. тонн. Также на 155 кг увеличились надои – в среднем одна корова принесла 3 149 кг молока. Продуктивность коров увеличилась в девяти районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района, где в среднем от коровы надоено более 4,6 тонн молока



Сельхозорганизациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, реализовано по всем каналам сбыта 102,3 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (+10,2%) и 45,1 тыс. тонн молока (+16,0%).





Артём Ежаков



