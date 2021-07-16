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7:44, 16 июля 2021 года В пандемию орловцы активно реструктурировали кредиты С начала распространения инфекции банки пересматривали условия займов – как для рядовых жителей региона, так и предпринимателей.





На Орловщине в пандемию COVID-19 банки реструктурировали кредиты 6 800 жителей региона на сумму, превышающую 2 млрд рублей, – сообщает пресс-служба областного отделения Центрбанка. Также были пересмотрены условия 415 займов, взятых предпринимателями, общим объемом в 2,4 млрд.

В первом полугодии 2021-го кредиты реструктурировали 800 граждан и 20 представителей малого и среднего бизнеса.





Артём Ежаков



