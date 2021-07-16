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8:45, 16 июля 2021 года

На телепередатчиках Орловской области пройдут профилактические работы

Об этом сообщает филиал РТРС «Орловский ОРТПЦ».


С 19 по 20 июля в Орловской области запланирована плановая профилактика телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов и будет проводиться в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».


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