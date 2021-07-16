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21:20, 15 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле вакцинируются волонтёры, помогающие пожилым людям.



- Орловцев призывают вернуться в оборудованные для купания места.



- Сегодня в Орловском аграрном университете вручили дипломы выпускникам.



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